В Минкульте объяснили скандальное появление на Конкурсе Горовица российского пианиста

В ведомстве отметили, что финалистами специального Конкурса Горовица, который в 2023 году проходит в Швейцарии, стали иностранные участники Йонсон Пак и Джулиан Тревельян, а также украинец Роман Федюрко.

Что касается гражданина страны-агрессора Корчагина, то его участие в конкурсе ограничилось только попаданием в полуфинал. Далее он не прошел.

Станислав Корчагин участвовал в украинском конкурсе им. Горовица (фото: facebook.com/horowitzpianocompetition)

В МКИП высказались о проведении конкурса Горовица

В министерстве указали, что должны "прояснить вопиющую ситуацию, которая сложилась с появлением в полуфинале конкурса россиянина".

Так, в МКИП подчеркнули, что авторские права на концепцию "Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица" принадлежат Благотворительной организации.

В этом и прошлом годах министерство не финансировало и не поддерживало проведение конкурса в Украине "по понятным причинам".

Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов инициировала проведение отдельного конкурса, который будет носить такое же имя, но уже в Женеве и за счет донорских средств.

Таким образом МКИП не было вовлечено "ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников".

Как на Конкурс Горовица смог попасть российский музыкант

"Позиция Федерации в отношении России была верно высказана еще в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда они исключили Конкурс имени Чайковского из Федерации институционально. Но по принципам работы Федерации предоставлять отказ по принципу гражданства, паспорта, индивидуальным физическим лицам они не считают возможным", - отмечают в ведомстве.

Причина очевидная - в настоящее время каждый представитель российской культуры является представителем государства-агрессора, поясняют в МКИП.

"Именно поэтому ситуация, которая сложилась с появлением россиянина в полуфинале, для нас неприемлема, поскольку участвующие в конкурсе украинцы были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора", - добавляют в министерстве.

Корчагин проходил службу в армии РФ уже во время российско-украинской войны, и служил в 154-м отдельном комендантском преображенском полку (фото из соцсетей)