Minecraft выходит в реальный мир: где и когда будут созданы игровые парки

Minecraft станет "фишкой" тематических парков и аттракционов

Minecraft, самая популярная видеоигра в истории, делает шаг в реальный мир. В рамках глобального соглашения с Merlin Entertainments, крупнейшим оператором парков развлечений в Европе, планируется создание тематических аттракционов, гостиничных номеров и магазинов, посвященных Minecraft.

Первые локации откроются в Великобритании и США уже в 2026 и 2027 годах, что сулит новую эру развлечений для фанатов игры. Посетители смогут буквально погрузиться в любимые пиксельные миры, превратив знакомый геймплей в реальное приключение.

Этот проект под названием Adventures Made Real станет частью стратегии объединения цифрового и физического опыта, что будет способствовать еще большей популяризации культовой игры. Как отмечают разработчики, это только начало, ведь в планах создания еще более грандиозных идей.

Партнерство Minecraft и Merlin Entertainments

Merlin Entertainments - это компания, которая управляет более 135 аттракционами в 23 странах, включая Alton Towers, Legoland, Sea Life и Музей мадам Тюссо. Соглашение предусматривает инвестиции более $110 млн в создание первых аттракционов Minecraft, которые удивят даже самых взыскательных поклонников.

Это партнерство объединяет экспертов в цифровых играх - Mojang и Microsoft - с профессионалами в организации развлекательных локаций. Важно то, что разработчики Minecraft хотят сделать игру ближе к реальной жизни, объединив виртуальный и физический миры.

Minecraft получит новую жизнь через интерактивные развлечения, сохраняя свою популярность среди более чем 140 миллионов игроков в месяц. Этот масштабный проект показывает, как сотрудничество двух гигантов индустрии способно создавать совершенно новые форматы досуга.

Интерфейс Minecraft (фото: Википедия)

Исторические достижения Minecraft

Minecraft остается самой успешной видеоигрой в истории с продажами более 300 миллионов копий, и эта цифра продолжает расти. Появившаяся в 2011 году игра достигла большего успеха, чем Grand Theft Auto V или Tetris, и стала настоящим феноменом.

Уникальность Minecraft также по ее образовательным инициативам: во время пандемии COVID-19 компания сделала доступными бесплатные образовательные миры, которые помогали школьникам изучать древнюю Грецию или возобновляемую энергетику.

Более того, Minecraft активно сотрудничает с образовательными программами, делая обучение интересным и современным. Ее образовательные инициативы доказывают, что игра способна не только развлекать, но и учить.

Расширение бренда Minecraft

Кроме тематических парков Minecraft активно развивает другие направления, подтверждая свою глобальную популярность. В апреле следующего года состоится премьера долгожданного фильма, в котором снимутся Джейсон Момоа и Джек Блэк, добавляя игре кинематографической магии.

Также Netflix анонсировал создание анимационного сериала по мотивам игры, который обещает быть ярким и увлекательным.

Игроки со всего мира будут иметь больше способов взаимодействовать с любимой вселенной, а новички будут открывать для себя магию кубического мира. Это расширение является частью стратегии Mojang и Microsoft по глобализации Minecraft как бренда.