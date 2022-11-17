Миллионы просмотров и батлы в комментариях: как Favbet выводит поддержку ВСУ в тренды соцсетей

"Призывы помогать армии стали обыденностью. Большие фонды до сих пор могут закрывать миллионные сборы за несколько дней, но общая картина такова, что нужды войск возрастают, а темпы донатов - нет. Поэтому в Favbet решили изменить подход и превратить очередной сбор в телевизионное шоу в духе хита MTV середины 2000-х. С ярким ведущим, бодрым монтажом и здоровой порцией юмора", - говорится в сообщении.

По словам креативного менеджера проекта Дмитрия Топоркова, такой формат решает две важные задачи. Первая – дать фидбек благотворителям, чтобы они видели, как их донаты закрывают не какие-то абстрактные нужды, а вот –-стоят на полигоне, покрашенные в камуфляж и готовые пугать орков. Второе - завирусить в соцсетях, чтобы привлечь к сборам как можно большую аудиторию и в общем актуализировать тему поддержки армии в обществе.

"И с обеими задачами проект справляется на отлично. Первый эпизод шоу с прокачкой пикапа Mitsubishi L200 уже собрал 13 тысяч просмотров на Ютубе, а анонс видео мощно ворвался в ТикТок с 2,1 миллиона просмотров и несколькими сотнями комментариев. Здесь и шутки, и критика, и жаркие дискуссии. И это круто, потому что означает, что украинцам не все равно", - сообщает фонд.

Поиск, покупка и доставка автомобилей - дело Favbet Foundation.

Прокачивают автомобили украинские West Coast Customs - мастерская NoMotors.

После доставки машины на станцию NoMotors начинается процесс подготовки: диагностика, поиск необходимых запчастей, ремонт и установка дополнительного оборудования.

Проект "Прокачка авто для ВСУ" уже собрал средства на 5 машин. Три из них переданы военным, над еще двумя колдуют механики.