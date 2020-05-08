Мільйон доларів за вакцину: які шанси в України винайти ліки від COVID-19

Вакцина від коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Вірусолог розповіла, чи є шанс у України винайти вакцину від коронавірусу

Коронавірус в Україні створив критичну ситуацію із захворюваністю медиків. Зараз все більше і більше людей задаються питанням, коли ж з'явиться вакцина від COVID-19, яка захистить людей від інфекції. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заплатить українським медикам мільйон доларів, якщо вони презентують ліки проти смертельного вірусу. Наскільки це реально, відповіла завідуюча відділом репродукції вірусів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного Світлана Загородня.

За словами вірусолога, зараз в нашій країні зовсім не виробляються вакцини. Місць для реалізації цієї ідеї просто немає.

"Якщо наші вчені запропонують можливість створення вакцини, то питання, де це буде реалізовуватися в Україні? Які фармвиробники готові виробляти вакцини та чи є у них можливості. Потрібні кошти не на те, щоб винайшли, а щоб почати розробляти. Звичайно, це має відбуватися в кооперації з виробництвом, тому що крім створення вакцини її потрібно випробувати, потрібно розширяти виробництво", - розповіла вірусолог виданню "Сегодня".

Загородня підкреслила, що зараз у світі ближче всього до розробки вакцини наблизилися Китай і США. Але все одно, раніше осені світ ліки від коронавірусу не побачить.

"Дві вакцини, які швидше за інших розробили, це інактивована вакцина в Китаї, яку вже допустили до випробувань на тваринах, і американська вакцина. Але все одно все йде до того, що тестування будуть до кінця року. В Україні, наскільки я знаю, працюють над вакциною, але це все теоретично", – підсумувала Світлана Загородня.

Як ми раніше повідомляли, МОЗ розповів про випробування препарату від коронавірусу.