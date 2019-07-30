Мілевський відверто розповів про інтимний зв'язок з Дашею Астаф'євою

Мілевський розповів про близькі стосунки з Дашею Астаф'євою (фото: колаж РБК-Україна)

Артем Мілевський згадав про свої любовні пригоди

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, якому приписують романи з відомими особистостями, розповів про близькі стосунки з Дашею Астаф'євою та іншими знаменитостями. Про це футболіст заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу "КраСава".

34-річний футболіст, який зараз грає за брестське "Динамо" в Білорусі, розповів, що в молодості у нього були близькі стосунки багато з ким. Так після чемпіонату світу у нього був роман з відомою російською журналісткою Тіною Канделакі, яка зараз є генеральним продюсером спортивного телеканалу "Матч-ТВ".

Мілевський згадує, що Канделакі тоді приїжджала до Києва знімати програму "Найрозумніший". Вона сиділа в ресторані з подружками і запитала, хто в даний час самий модний футболіст і попросила номер телефону.

Мілевський розповів про близьких відносинах з Дашею Астаф'євою (відео: YouTube/КраСава)

Артем зізнався, що тоді просто чув її ім'я, але навіть і не знав, як вона виглядає. І ось одного разу, на його телефон надійшов дзвінок від невідомого номера, це була Канделакі, яка так і представилася. Але тоді розмова з футболістом у неї не вийшла. Пізніше вони ще списувалися і пару раз зустрічалися.

Але були і такі знамениті дівчата, з якими у Артема не вийшло. Однією з них виявилася відома українська співачка Даша Астаф'єва. За словами Мілевського, вони з Дашею сиділи в холі готелю до п'яти годин ранку і тоді все зіпсував інший український футболіст - Олександр Алієв. Він був у нетверезому стані і просив Мілевського відвезти його додому. Через це з Астаф'євою у знаменитого ловеласа нічого не вийшло.

Нагадаємо, що Мілевський обматюкав шанувальника через свго капелюха. Це сталося в коментарях під відео в Instagram-акаунті футболіста.

Раніше повідомлялося про те, що Мілевський розповів, як його оштрафували за п'янку.