Михайлове чудо: традиції та прикмети, що заборонено робити сьогодні

19 вересня свято Михайлове чудо (Фото: колаж РБК-Україна)

Михайлове чудо 19 вересня є важливим святом, у яке віруючі вшановують Архистратига Михаїла. В цей день існують особливі правила, яких треба дотримуватися

Яке сьогодні свято. 19 вересня християни відзначають велике свято, присвячене Чуду архангела Михаїла. У народі день отримав назву Михайлове чудо, Перша братчина, Михайлів день. Через строгі заборони та суворі покарання за їх порушення свято віруючі називають страшним.

Як свідчать церковні перекази, у IV столітті в цей день в місті Хонах (Колосах) у Фрігії після молитов паламаря Архипа Херотопського з'явився архістратиг Михаїл та запобіг спробі язичників затопити храм. Він ударив жезлом по горі та відкрив у ній широку розколину, куди кинулися води потоку і храм залишився недоторканним.

У християнстві архістратиг Михаїл є головним і одним із найшанованіших янголів, главою святого воїнства янголів та архангелів. Він охороняє ворота раю, а також супроводжує душі загиблих воїнів на Небо.

"Чудо архангела Михаїла в Хонах", візантійська ікона, перша половина XII століття (Фото з відкритих джерел)

Наші пращури 19 вересня закінчували всі роботи і уполі, і по господарству. Цьому також сприяли перші заморозки. У свято не можна було трудитися. Вірили, що клопоти не тільки не принесуть бажаного результату, так ще і викликають гнів архангела.

Заборонялося сваритися в цей день, проте миритися і забувати сварки. Тому день називали братанням або братчиною. Існувала навіть така традиція - напередодні свята створити незначну конфліктну ситуацію, щоб саме на Михайлове чудо її вирішити і потиснути руки.

Крім того, в церквах перед іконою з ликом янгола потрібно було просити прощення за гріхи. Також архангелу моляться про зцілення та захист від недругів і ворогів.

В народі за традицією на Михайлів день збиралися за спільним столом і готували ситні трапези. Також було прийнято пригощати малозабезпечених, давати милостиню.

На Михайлове чудо не можна мити голову, в іншому разі можна було "змити розум".

Також заборонялося сваритися та лихословити - вірили, що погані думки здатні матеріалізуватися, причому проти самого порушника.

Архангел Михаїл у Святому Письмі названий ватажком війська Господнього (Фото з відкритих джерел)

Головні прикмети на Михайлове чудо:

Якщо на Михайлове чудо вранці на деревах буде іній, то зиму чекали сніжну;

Тепла погода 19 вересня віщувало довгу осінь;

По тому, як падають з листя осики у Михайлів день, вгадували погоду взимку: якщо "обличчям" вниз, то вона буде теплою, а якщо вгору - люта і морозна

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що став відомий графік святкових і вихідних днів в Україні у 2020 році.