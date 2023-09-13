С Михайловской Стены памяти сорвали фото погибших героев: кто и почему это сделал

Первым широко о том, что со Стены памяти исчезают фото героев, заявил общественный деятель Павел Нетесов. Именно он занимается этим мемориалом.

"Сказать, что я возмущен - это ничего не сказать. Кто-то там решил оборвать все фотографии и повесил объявление о реконструкции. Я вам скажу как главный на сегодняшний день упорядочник Стены памяти, потому что я ею занимаюсь. Так вот, я об этом ничего не знаю. Мы этого объявления не вешали. Люди приходят, вешают фотографии, а какое-то падло их срывает", - заявил Нетесов.

В объявлениях был указан также эмейл, куда можно сбрасывать фото погибших.

Позже журналистка Ирина Маркевич сообщила, что под давлением родственников погибших, а также полиции и военных, фото павших защитников начали возвращать на Стену, но они уже будут не в том порядке.

Фото героев начали возвращать на стену (скриншот)

Что говорит полиция об этой ситуации

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис заявила, что мемориал действительно находится на реконструкции.

"Сообщения в полиции есть. Предварительно выяснено, что сняты поврежденные фото (выгорели, намокли), чтобы заменить новыми", - объяснила она в комментарии Hromadske.

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Объявление о реконструкции Стены памяти (фото: hromadske)

Что говорят руководители проекта

Этот мемориал был общим проектом Православной церкви Украины, Национального военно-исторического музея Украины и редакции сайта "Книга памяти павших за Украину", его запустили в 2018 году. Но сейчас музей уже им не занимается, а в ВЦУ заявили, что стеной занимается общественный деятель Павел Нетесов.

Священник ПЦУ Сергей Дмитриев рассказал, что конфликт с фотографиями произошел, потому что "пришел человек, который захотел помочь", но не согласовал свои действия с остальными и "просто перестарался".

"Сейчас Стена на месте ее вернули. Но речь шла о реконструкции фото и их размещении так, чтобы было место добавлять новые", - пояснил священник.

В редакцию "Книги памяти павших за Украину" подтвердили, что эмейл из объявления принадлежит им. Священник Дмитриев попросил его, чтобы семьи павших героев присылали туда фотографии своих родных. Эти фото потом будут размещены на Мемориале и на сайте.