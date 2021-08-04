Михайло Поплавський увічнив свого батька в новому кліпі

Михайло Михайлович пишається своїм батьком, простим сільським трудівником, і емоційно співає про особисті переживання, про те, чому вчила його рідна людина: бути гідним чоловіком, мужнім, сильним, правдиво жити, любити людей і рідну землю.

"Пісня "Батько" – про вічні людські цінності, батьківську любов, мудрість, підтримку і віру. Батьки дають життя, вчать людяності, доброті, милосердю і любові до Батьківщини. Загартовують дух і вселяють віру в себе. Батьки – це святі люди для кожного з нас. Любіть їх і цінуєте, поки вони є", – сказав Поплавський перед прем'єрою.

Співаючий ректор говорить, що в цій роботі вони з режисеркою Оленою Вінярською хотіли передати небагатослівну, але дуже сильну батьківську любов, її потужну енергетику і зв'язок з сином. Для цього вибрали лаконічні форми подачі, тонку символіку і приправили емоціями, які не залишили перших глядачів байдужими.

Зняли роботу всього за чотири години на студії "One Location", де за допомогою сучасних світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки створили унікальну картинку.

Неспроста в кліпі з'явилися коні. Поплавський розповідав, що полюбив цих тварин з раннього дитинства. Ця пристрасть передалася йому від батька, який працював їздовим. У кліпі коні символізують динамічну силу, мудрість, швидкість думки і плин часу. Традиційний балет, який можна побачити в різних кліпах Поплавського, замінили на елегантний чоловічий хор: 20 красенів-студентів КНУКіМ, в стильних смокінгах від Ів Сен Лоран, виконали багатоголосу оду батькові, створивши ефект церковного співу.

Батько Михайла Поплавського також "присутній" в кліпі. Він спостерігає за тим, що відбувається на фото в 3D обробці і ніби благословляє свого сина "на добру путь".

"Для мене ця робота особлива. Батьківська любов унікальна. У ній мало слів, але так багато сили", – каже Олена Вінярська.

Михайло Поплавський впевнений, що за допомогою сміливих, неординарних і сучасних рішень, впровадження світових технологій вдасться завоювати увагу молодого покоління, занурити його в українську культуру і змусити задуматися про своє коріння.

"З поколінням, яке виросло в цифрову епоху, потрібно говорити його мовою. Бути сучасним, розбиратися в трендах та жити на одній хвилі. Кіножанри, майстерно втілені режисером у VR-кліпі, доступно і зрозуміло для молоді говорять про вічні цінності", – підкреслив Михайло Поплавський.

З цим погодилися і перші глядачі кліпу, серед яких був композитор пісні "Батько" Ніколо, поетеса Наталя Багмут, яка спеціально приїхала із США, співачка М'ята, народна артистка України Алла Попова, народний артист України Павло Зібров, президент Віктор Ющенко.

"У цій пісні звучить відповідь на питання "Хто ми є?". Це боротьба за культуру. Якщо ми збережемо культуру, ми збережемо державу. Якщо ти працюєш на українську культуру, ти працюєш на нашу ще молоду українську незалежність. Михайло Поплавський своїми піснями, різними, кожен день працює на нашу країну, її культуру і силу нації", – зазначив Віктор Андрійович.

Зупинятися Михайло Поплавський не збирається. Він уже готується до зйомок нового кліпу з сімейного циклу і незабаром обіцяє представити відео, присвячене матерям.

"Я кожен день, кожною своєю дією буду боротися за українську культуру, популяризувати наші традиції, наші пісні і доносити це молодому поколінню", – запевнив Поплавський.