"Мы шли на врага безоружные": новая история в музее "Голоса мирных"

Муж Юлии пошел добровольцем на фронт сразу - 25 февраля 2022 года. А на следующий день в город вошла одна из первых колонн вражеской техники.

"Это был очень громкий грохот. Страшный звук. Он очень пугал", - говорит Юлия.

Через несколько дней она с дочерью вышла в город за покупками. Увидела, что у городского совета собираются люди и подошла узнать, зачем. Услышав, что будет митинг, – без раздумий решила присоединиться. Только дочь у знакомых оставила.

Военные из России стояли возле городской больницы. На них двигалась толпа невооруженных и возмущенных украинцев.

"Мы шли туда с нашими флагами. Пели песни. Когда увидели их - скандировали "долой". "Долой из Украины", "долой из Приморска". В любой момент они могли расстрелять колонну граждан, ведь все были с пулеметами, направленными на нас", - вспоминает Юлия.

О том, что она испытывала тот момент, который осознание ее "догнали" после завершения акции протеста, и почему мужчина сказал ей не радоваться на первых блокпостах во время эвакуации из города, Юлия рассказывает по ссылке https://bit.ly/3tYwS3G.

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