"Мы их потеряли": Дантес высказался об украинцах, выехавших за границу (видео)

"Не рассказывайте, как вам сложно там"

Певец рассказал, что его девушка - блогерша Даша Кацурина, недавно вернулась в Украину вместе со своими детьми. Она решила отказаться от жизни за границей. При этом Дантес отметил, что он и его избранница захотели быть вместе, а не "разрываться" между Украиной и Польшей.

По мнению певца, людям лучше жить вместе, чем в отдельности, даже в условиях полномасштабной войны. Артист не стал скрывать, что у него есть определенное мнение о тех, кто сейчас находится за границей, но жалуется на проблемы.

"Моя позиция такова: если вы находитесь за границей, это круто, потому что вы сохраняете жизнь, строите новое поколение, которое вернется после войны... Но, пожалуйста, не рассказывайте, как вам сложно там, как бы ни было сложно. Потому что вы не понимаете, как сложно здесь и как тяжело держать все эти эмоции и злобу на тех, кто там", - отметил Дантес.

Дантес объяснил, почему Кацурина вернулась в Украину (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

"Они не вернутся"

Певец считает, что люди, которые находятся за границей с февраля 2022 года, могут уже и не вернуться в Украину.

"Я считаю, что у каждого свой выбор, у каждого своя жизнь. И мы не знаем, кто прав будет в конце, но уже прошло два года почти. И те люди, которые за эти два года ни разу не приехали в Украину, мне кажется, что мы их потеряли. И они не вернутся", - заявил Дантес.

Певец отметил, что он имеет право на собственное мнение, хотя и понимает, как тяжело тем, кто уехал. По мнению артиста это очень неприятная реальность.

"Может, знаешь, изменится, я окажусь за границей и в какой-то момент, не знаю, что со мной произойдет, у меня клацнет что-то в голове. И скажу: "Все, Польша мой родной дом", - пошутил Дантес.