"Мы выползли в коридор, а из кухни уже дым шел": киевляне рассказали об ударе в их дом

В результате обстрелов столицы 15 ноября российские ракеты попали в три жилых дома. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

В прямом эфире телеканала "Киев" очевидцы рассказали о моменте попадания ракеты в их дом.

Свидетелями попадания ракеты в подъезд их дома стали пожилые мужчина и женщина. Они рассказывают, что в тот момент они просто лежали в постели, а когда услышали удар, выползли в коридор.

"Мы лежали в постели, выползли в коридор. А там уже пахло дымом, горело, из кухни дым несся", - рассказывает Светлана Евгеньевна.

Пара увидела, что лестничная клетка не горит и быстро выбежала на улицу. Однако ни документы, ни другие необходимые вещи взять не успели. Сейчас спасатели не пускают никого в поврежденный дом.

Когда журналист спросил, что граждане думают по поводу этой атаки, женщина пожелала россиянам скорейшего конца. А пока спасатели проводят необходимые меры безопасности, жильцы дома вынуждены искать другой ночлег.