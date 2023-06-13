"Мы творим историю, мы уничтожаем недоимперию". История бывшего историка с позывным Гордей

Позывной должен принести удачу

"Гордей потому, что деда звали Гордей, он вернулся с фронтов Второй мировой почти невредимым. Такой вот забобон, но он же работает", - объяснил происхождение своего псевдо Тарас.

По образованию он историк. В 90-х хотел быть спортсменом или экономистом. Шутит, что вот бандитом не хотел - говорит, что 4 поколение интеллигенции в родословной.

С детства много читал и быстро согласился, когда друзья предложили поступить на исторический факультет Харьковского национального университета имени Василия Каразина.

Спортсменом он все-таки стал - получил чемпионство по мини-футболу в составе сборной Харькова.

"С историей после выпуска из универа не сложилось, хотя я ее сейчас знаю лучше, чем тогда, когда окончил ВУЗ. Прокормить себя и семью по специальности было сложно, поэтому работал на разных работах, последняя - мастер цеха большой типографии", - рассказывает Гордей.

"Я знал, что будет вторжение"

Тарас с ненавистью к оккупантам рассказывает о первых днях войны. Говорит, что всегда считал Россию врагом и приводит примеры захватнической политики соседей на протяжении XVI-XIX веков.

"Я знал, что будет вторжение. С юности имел отношения к националистическим кругам, неоднократно был на учениях. С октября 2022 мы тренировались, готовились выполнять диверсионные задания в тылу врага. Неожиданно для нас (националистических кругов), Харьков не сдали, патриоты отстояли город, врага было отброшено. Все побратимы с того времени воюют на передовой. В разных подразделениях, но никто из наших не остался в тылу", - рассказывает Тарас.

Он добавляет с 2014 он тоже воевал, но в составе добровольческих подразделений.

"Хотя нас официально не существовало, поэтому легализоваться мы не стали. Мы просто воевали, получали опыт - от завязывания шнурков до тактических навыков. Все это понадобилось в 2022", - говори нацгвардеец.

Фото: НГУ

Надел броник и уехал

24 февраля Тарас пришел со смены домой около 3 часов ночи. Выпил чай, лег спать и проснулся от приходов.

"Надел броник, разгрузку и поехал на согласованную точку сбора. Нам выдали оружие, и мы вышли на позицию ожидать прорыва врага в город. Но, к счастью, он не состоялся, и на следующий день нам предложили стать частью 5 Слобожанской бригады Нацгвардии. И понеслась!" - рассказывает Гордей.

Потом он с побратимами освобождал и зачищал города Харьковской области. В Изюме охраняли мосты и искали диверсантов, потом было освобождение Балаклеи, Боровой, Подлимана, а сейчас - в лесах под Кременной.

Самые яркие эмоции и впечатления - от того, как их встречали жители деоккупированных территорий.

"Как нас встречали гражданские в деоккупированных селах и городах! Слезы счастья, благодарность, мы даже плакали вместе с ними. Удивило полное отсутствие женщин и девушек, их тщательно прятали, большинство из них вышли из дома только тогда, когда мы уже зашли. Ну вы знаете, как с женщинами себя вела русня", - добавляет Гордей.

Мы проходим сейчас важный путь

Тарас уверен, что нынешние события очень важны и полезны для украинской нации. Война помогла всем не определившимся с вопросом "кто они", стать украинцами.

"Стало меньше "ждунов". Теперь мало тех, кто ждет Россию, так как все увидели, что это за существа. Как историк я знаю, что войны творят и объединяют нации. Мы сейчас проходим за 30 лет путь, который некоторые страны проходили по 300 лет. Такие темпы впечатляют", - говорит с гордостью защитник Украины.

После войны, по его мнению, главной проблемой станет пропасть между мировоззрением тех, кто воевал, даже на волонтерстве или в тылу, и тех, кто отсиделся дома.

"Я вижу, что для многих войны уже нет. Был в Харькове в отпуске, некоторые знакомые бизнесмены смотрят на меня как на придурка, мол, откосить не мог? Или денег не хватило? У них нет даже понимания, что человек сам может пойти защищать свою страну", - отмечает Гордей.

Он добавляет, что после войны будет очень много проблем, в том числе и у ветеранов, которые вернутся к мирной жизни.

"Социализация военных, адаптация в мирную жизнь - это отдельная болезненная тема. Мы, те, которые воевали, считаем себя нормальными, обычные люди часто считают ненормальными. А врачи знают, что на войне нормально быть ненормальным. Потому что есть последствия контузий, есть эмоциональные травмы", - считает военный.

Фото: НГУ

Мы сейчас уничтожаем недоимперию

Тарас также поделился своими планами на жизнь после войны и признался, что готов к определенным трудностям.

"В историю как науку возвращаться не планирую. Мы всей страной сейчас занимаемся практической историей, уничтожаем недоимперию. Скорее всего, социализироваться у меня не выйдет. Я уже не мыслю себя без армии. Попробую себя в какой-то частной военной компании, не российской, конечно. Спрос на украинских воинов всегда был, козаков вспомните, а сейчас стал еще выше. Потому что украинцы умеют воевать", - подытожил Гордей.

Фото: НГУ