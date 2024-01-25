"Мы делали все, чтобы спасти жизнь": истории из обстрелянного роддома в Днепре в музее "Голоса мирных"

Ирина Кульбач, заведующая родительским акушерским отделением, приглашает в свой кабинет. Точнее, того, что от него осталось. Именно эта медик заставила всех экстренно пройти в укрытие. Но героиней себя не считает.

"Врачи, акушерки, медсестры, санитарки — о каждом из них можно рассказывать легенды, они все молодцы. Роженицы, беременные... Мы все делали, чтобы спасти ваши жизнь и жизнь детишек", — говорит Ирина.

И добавляет, что очень благодарна простым жителям Днепра, которые сразу после взрыва помогали пациентам добраться до дома. Среди тех, кто в тот день эвакуировался из родившегося благодаря случайным прохожим, были Екатерина, Вячеслав и Виктор, которому 29 декабря исполнилось три дня.

"Мы спустились в укрытие, и сразу раздался первый взрыв. Когда был прилет, я жену и нашего малыша накрыл собой. Взрывная волна была очень сильной, я оглох на одно ухо", - вспоминает молодой отец Вячеслав.

Истории из родильного, которые могли закончиться трагедией, а стали историями спасения, вошли в музей "Голоса мирных". Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 97 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.