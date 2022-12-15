"Мы победим": Джамала рассказала, что Байден сказал ей во время встречи в Вашингтоне

Украинская певица Джамала недавно вернулась из Вашингтона, где встретилась с президентом США Джо Байденом. Она призналась, что он ей сказал и почему советовалась с Владимиром Зеленским.

Об этом она рассказала в сюжете ТСН.

Почему певица ездила в Вашингтон

По словам Джамалы, ее пригласили на престижную церемонию 45th Annual Kennedy Center Honors, которой награждают знаменитостей за их вклад в развитие американской культуры.

Там певица встретилась с актерами Джорджем Клуни, отмеченным этой наградой, Джулией Робертс, а также с американскими политиками - президентом Джо Байденом, спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Джамала и Энтони Блинкен (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала и Нэнси Пелоси (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала и Джулия Робертс (instagram.com/jamalajaaa)

Также звезда закрывала церемонию своим выступлением вместе с Hozier и Brandi Carlile легендарной песней Walk On группы U2.

Однако, прежде чем ехать в США, она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы посоветоваться.

"С Энтони Блинкеном имела возможность поговорить об Украине. Накануне я встречалась с нашим президентом Владимиром Зеленским. И, как бы это ни странно ни звучало, но для меня важно было спросить, что еще можно сказать, добавить", - пояснила певица.

О чем Джамала говорила с Байденом

Также после личного разговора с Джо Байденом у Джамалы появилось ясное понимание, что Украина победит в войне.

Однако, что именно сказал президент США, она не может рассказать.

В частности, певица поблагодарила Байдена за его помощь, ведь именно он помогает бороться с российскими оккупантами.

"После нашего разговора у меня возникло абсолютное понимание, что мы победим. Я не могу вам сказать всех вещей. Но точно была надежда. Да, это мне Байден сказал. Лично сказал, на ушко. После того как он услышал, что я с Крыма, он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась", - добавила Джамала.