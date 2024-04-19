Метро на Троещину: в КГГА показали, как строят тоннели для новой линии (фото)

Как выглядит строительство метро на Троещину

"На Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов. Уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, идет устройство железобетонных свай тоннеля", - сообщает Поворозник.

В настоящее время строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая (по направлению к улице Оноре де Бальзака).

Строители сейчас производят работы по исправлению профиля путей трамвая, мощению межпутевого пространства железобетонными плитами, устройству конструкций "дорожной одежды" вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен.

В Киеве строят тоннель метрополитена (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

"Следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи", - говорит чиновник.

Отметим, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта с/на Троещину.

Сейчас строят тоннели метрополитена между станциями "Залив Десенко" и "Радужная" (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Добавим, что строительство Подольско-Выгуровской линии метро впервые заговорили в конце 1980-х годов. По плану, до 2001 года должны были ввести в эксплуатацию первый отрезок линии - от Вокзальной и до конечной Воскресенской станции. Но строительство продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что на линии будут станции "Глубочицкая", "Судностроительная", "Радужная", "Труханов остров" и "Залив Десенко". Некоторые названия проектны и могут измениться.