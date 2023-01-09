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В метро Киева появится бесплатный Wi-Fi: что известно

Фото: в метро Киева появится Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве продолжат проект установки бесплатного Wi-Fi в метрополитене.

Об этом говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко на петицию к столичным властям, обнародованной на официальном сайте КГГА.

Что известно о Wi-Fi в метро Киева

Автор петиции №11417 Владислав Куява просил у властей столицы запустить на станциях rиевского метрополитена бесплатный скоростной Wi-Fi, так как во время перебоев со светом мобильный интернет в подземке не работает.

"Запуск сети Wi-Fi в метро это не только обеспечение комфорта киевлян во время поездки, но и возможность оставаться на связи с родными, что особенно актуально во время воздушной тревоги, где тысячи людей прячутся в метрополитене и ждут окончания воздушной тревоги", - сказано в прошении.

Петиция собрала более шести тысяч голосов в поддержку и рассмотрена мэром Киева Виталием Кличко.

Глава столицы сообщил, что на станциях Киевского метрополитена установка оборудования бесплатной сети Wi-Fi длится уже несколько лет.
Пока в столице создана инфраструктура в 33 поездах, смонтировано и введено в опытную эксплуатацию оборудование сети Wi-Fi на двенадцати станциях метро.

Производитель работ приостановил оборудование станций и вагонов Киевского метрополитена сетью Wi-Fi из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Техническое оборудование, которое на сегодняшний день установлено на станциях и вагонах подвижного состава Киевского метрополитена, проходит тестирование с целью обеспечения возможности возобновления работы сети Wi-Fi", — заявил Кличко.

Мэр столицы поддержал электронную петицию и анонсировал продолжение работ по запуску в метро бесплатного Wi-Fi. Дата пока что не сообщается.

Как мы ранее сообщали, некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен в месяц.

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