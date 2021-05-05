У метро Києва виникла небувала тиснява після закінчення локдауну (фото)

Метро Києва 5 травня відкрило свої двері для пасажирів після локдауну і довгих святкових вихідних. І хоча підземка запрацювала для всіх з 1 травня, сьогодні на станції метро "Позняки" спостерігався повний аншлаг.
Про це повідомляє Telegram-канал " Київ зараз", який і опублікував знімок зі станції.
"Перший робочий день після виходу з локдауну. Метро Позняки", - підписали фото в пабліку.
У коментарях користувачі відзначили, що величезна черга сталася з вини нових турнікетів, встановлених на станції.
Нагадаємо, що з 1 травня в Києві послабили карантин і відновили повну роботу громадського транспорту без спеціальних перепусток.
Як ми раніше писали, у центрі Києва дівчата зайшли до церкви і почали задувати свічки, курити і пити алкоголь.