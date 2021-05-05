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У метро Києва виникла небувала тиснява після закінчення локдауну (фото)

Автор: Людмила Жукова

Метро Києва 5 травня відкрило свої двері для пасажирів після локдауну і довгих святкових вихідних. І хоча підземка запрацювала для всіх з 1 травня, сьогодні на станції метро "Позняки" спостерігався повний аншлаг.

Про це повідомляє Telegram-канал " Київ зараз", який і опублікував знімок зі станції.

"Перший робочий день після виходу з локдауну. Метро Позняки", - підписали фото в пабліку.

У метро Києва виникла тиснява (Київ зараз)

У коментарях користувачі відзначили, що величезна черга сталася з вини нових турнікетів, встановлених на станції.

  • Ну скоро повернемось до локдауну.
  • Типовий день на локдаун перехід між станціями.
  • Спасибі новим турнікетам, які безбожно туплять..
  • Нові турнікети не допомагають

Нагадаємо, що з 1 травня в Києві послабили карантин і відновили повну роботу громадського транспорту без спеціальних перепусток.

Як ми раніше писали, у центрі Києва дівчата зайшли до церкви і почали задувати свічки, курити і пити алкоголь.

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