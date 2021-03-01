У метро Києва виникла дика тиснява: кілька станцій метро стали в "пробках"

1 березня в метро Києва виникла дика тиснява відразу на декількох станціях метро. Своєрідні затори утворилися на станціях "Академмістечко" і "Теремки".
Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook.
Пасажирам довелося стояти у величезних чергах - на вході в метро утворилися величезні натовпи, всупереч забороні масового скупчення людей під час карантину.
"Схоже, що столичні пробки поширюються не тільки на автошляху, але і на підземку", - підписав відео автор посту.
Така ситуація була на метро "Академмістечко".
В метро Києва утворилася дика тиснява.
На метро "Теремки" 1 березня був відкритий тільки один вхід з чотирьох. Це викликало величезне стовпотворіння на станції.
У Києві на метро "Теремки" величезна тиснява
Українці в коментарях до відео відреагували на натовп людей.
Як ми раніше писали, штовханина в метро вранці явище зараз часте. Так, наприклад, у Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. найпроблемнішими станціями стали "Вокзальна" і "Позняки".