У метро Києва виникла дика тиснява: кілька станцій метро стали в "пробках"

Пасажирам довелося стояти у величезних чергах - на вході в метро утворилися величезні натовпи, всупереч забороні масового скупчення людей під час карантину.

"Схоже, що столичні пробки поширюються не тільки на автошляху, але і на підземку", - підписав відео автор посту.

Така ситуація була на метро "Академмістечко".

В метро Києва утворилася дика тиснява.

На метро "Теремки" 1 березня був відкритий тільки один вхід з чотирьох. Це викликало величезне стовпотворіння на станції.

У Києві на метро "Теремки" величезна тиснява

Українці в коментарях до відео відреагували на натовп людей.