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Метро Киева работает в ограниченном режиме: что известно

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Київ, Понедельник 05 декабря 2022 15:09
Метро Киева работает в ограниченном режиме: что известно Метро Киева работает с ограничениями (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Метро в Киеве работает 5 декабря в ограниченном режиме. Все из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в большинстве городов Украины из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Как работает метро в Киеве 5 декабря

В департаменте сообщают, что столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует подземку в качестве укрытия.

При этом высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей.

"Об изменениях в работе метро следите за сообщениями на станциях", - говорится в сообщении.

Также киевлян просят не забывать, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Сейчас ситуация на станциях метро выглядит следующим образом:

Метро Киева работает в ограниченном режиме: что известноМетро Киева работает в ограниченном режиме: что известноМетро Киева работает в ограниченном режиме: что известноМетро Киева работает в ограниченном режиме: что известноМетро Киева работает в ограниченном режиме: что известно

Метро Киева прямо сейчас (фото: РБК-Украина)

Впоследствии Styler стало известно, что поезда метро будут курсировать в ближайшие часы с интервалом около 10 минут.

Некоторые СМИ пишут, что такой график движения будет применяться с сегодняшнего дня к стабилизации ситуации в энергосистеме страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания.

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