Метро Киева работает в ограниченном режиме: что известно
Метро в Киеве работает 5 декабря в ограниченном режиме. Все из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в большинстве городов Украины из-за российских обстрелов.
Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Как работает метро в Киеве 5 декабря
В департаменте сообщают, что столичное метро работает в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует подземку в качестве укрытия.
При этом высадка пассажиров производится только на тех станциях, где нет большого скопления людей.
"Об изменениях в работе метро следите за сообщениями на станциях", - говорится в сообщении.
Также киевлян просят не забывать, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.
Сейчас ситуация на станциях метро выглядит следующим образом:
Метро Киева прямо сейчас (фото: РБК-Украина)
Впоследствии Styler стало известно, что поезда метро будут курсировать в ближайшие часы с интервалом около 10 минут.
Некоторые СМИ пишут, что такой график движения будет применяться с сегодняшнего дня к стабилизации ситуации в энергосистеме страны.
Напомним, ранее мы сообщали, что в УЗ предупредили о задержке поездов из-за обесточивания.