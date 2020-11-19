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У метро Києва з'явилося важливе нововведення: пасажири вже скаржаться

Київ, Четвер 19 листопада 2020 16:55
У метро Києва з'явилося важливе нововведення: пасажири вже скаржаться
У метро Києва з'явилися нові покажчики (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У метро Києва прокоментували нововведення на станціях

В метро Києва з'явилося важливе нововведення для пасажирів, але багато хто вже встиг його розкритикувати. Так, на станції метро "Лук'янівська" тепер нові покажчики станцій і переходів на інші гілки.

Пасажири показали в соцмережах фото зі світловими табло, пише Сьогодні.

Це своєрідний лайтбокс темного кольору, прикріплений до стелі, на якому світяться білим шрифтом назви станцій від "Золотих воріт" до "Червоного хутора". Також синім і червоним кольором і символами М1 і М2 позначені станції, на яких можна пересісти на інші гілки.

У метро Києва з'явилося важливе нововведення: пасажири вже скаржаться

В метро Києва з'явилися нові покажчики (фото: kiev.segodnya.ua)

Пасажири скаржаться, що назви не читаються, все змішано і бракує стрілочок, щоб чітко розуміти порядок станцій.

У прес-службі Київського метрополітену розповіли, що вказівники встановили під час ремонту на станціях "Лук'янівська" та "Сирець".

"Інформаційні покажчики на "Лук'янівській" з'явилися, коли підрядники виконували роботи по доступності станції для маломобільних груп населення. Зараз ми тестуємо цей покажчик, враховуємо побажання пасажирів. Якщо будемо отримувати від людей позитивні відгуки, то будемо впроваджувати новинку, вносити корективи. Якщо відгуки будуть негативними, то повернемося до старих стандартних вказівників, які зараз є на станціях", - пояснила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві агресивний пасажир накинувся на "копів" і забризкав їх сльозогінним газом.

Крім того, Київський метрополітен показав дуже барвисте, хоч і коротке світлове шоу на честь свого 60-річчя.

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