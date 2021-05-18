У метро Києва повний "армагеддон": про карантин всі забули (фото)

Як виявилося, товкучка утворилася через те, що на вхід були відкриті тільки одні двері. Про соціальну дистанцію всі забули, через те, що поспішали увійти в метро.

"Ранок у Києві. Про карантин всі забули. Дика товкучка на вході в метро "Позняки". Утворилася через те, що закрили всі двері крім однієї на вході в метро. У підсумку - величезний натовп і ніякої соціальної дистанції.

У метро Києва утворилася тиснява (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що метро Києва повідомило, що закриє з 18 по 22 травня вестибюль №2 станції "Позняки" для установки нових турнікетів. Вони зможуть приймати всі види електронних способів оплати.

У КМДА нагадали, що нові турнікети вже встановлені і працюють на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська", "Контрактова площа", "Почайна", "Оболонь", "Видубичі".