У метро Києва черговий колапс: люди штурмують одну із станцій

Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

В коментарях українці висловили припущення, чому ж саме у вівторок вранці в метро виник такий "аншлаг". Багато хто почав іронізувати, що з масками на обличчі коронавірус не страшний.

"Карантин, говорили вони. Київ, метро "Вокзальна", - сказано в повідомленні під відео.

Судячи з відео, величезна тиснява і утворилася тиснява в черзі до турнікетів. Підземним транспортом захотіли скористатися одночасно багато людей.

Як ми раніше писали, штовханина в метро вранці явище зараз часте. Так, наприклад, у Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найпроблемнішими станціями стали "Вокзальна" і "Позняки".

Також ми розповідали, що у київському метрополітені розгорається новий скандал. Річ у тому, що на станції метро "Арсенальна" замінили частину оригінальних дерев'яних дверей на стандартні металеві.