У метро Києва утворилася величезна "пробка": про дистанцію не чули

У метро Києва в понеділок, 31 травня, утворився транспортний колапс. На станції метрополітену "Теремки" можна було спостерігати величезну чергу на вході. Люди не могли потрапити в підземку і змушені були чекати.

Про це повідомляє журналіст РБК-Україна.

Цікаво, що з гучномовців людей попереджали, що станція працює з тимчасовими обмеженнями.

"Шановні пасажири. Станція працює з тимчасовими обмеженнями, щоб уникнути скупчення людей, дотримуйтеся масочного режиму і соціальної дистанції", - говорили українцям.

Судячи з фото, про соціальну дистанцію не йшлося, та й маски були не на всіх у натовпі.

У метро Києва утворився колапс (фото: РБК-Україна)

Додамо також, що на вхід працювали лише одні двері.