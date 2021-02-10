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У метро Києва - новий колапс: фото гігантських черг

Автор: Світлана Мащенко

У Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найбільш проблемними станціями стали "Вокзальна" і "Позняки". Черги починаються біля самого входу в вестибюлі та підземні переходи.

Фото і відео черг у київській підземці з'явилися в Telegram-каналі Киев сейчас.

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Причиною колапсу в метрополітені стала велика кількість снігу та ожеледиця на дорогах. Щоб дістатися на роботу, багато люди пересіли з особистих автомобілів і таксі на громадський транспорт.

Метрополітен виявився не готовий до такого пасажиропотоку в годину пік. Що призвело до товкучки і звичайно ж повного ігнорування правил соціального дистанціювання.

"Метро Вокзальна. Тут все без змін", - підписаний кадр з чергою біля самого входу.

Величезна черга біля метро "Вокзальна" (фото: t.me/kyiv_n)

"Це вже метро Позняки. Що там з соціальною дистанцією?" - підписано відео.

На кадрах величезна тиснява, яка починається з моменту спуску в підземний перехід.

У Києві натовп біля входу в метро "Позняки" (відео: t.me/kyiv_n)

Зазначимо, що негода в столиці та інших українських містах призвела до інших проблем. Нещодавно на відео показали величезну пробку з авто, яка утворилася на в'їзді в Київ.

Тим часом синоптики попереджають, що снігопади скоро припиняться, але їм на зміну прийдуть сильні морози.

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