У метро Києва - новий колапс: фото гігантських черг

Причиною колапсу в метрополітені стала велика кількість снігу та ожеледиця на дорогах. Щоб дістатися на роботу, багато люди пересіли з особистих автомобілів і таксі на громадський транспорт.

Метрополітен виявився не готовий до такого пасажиропотоку в годину пік. Що призвело до товкучки і звичайно ж повного ігнорування правил соціального дистанціювання.

"Метро Вокзальна. Тут все без змін", - підписаний кадр з чергою біля самого входу.

Величезна черга біля метро "Вокзальна" (фото: t.me/kyiv_n)

"Це вже метро Позняки. Що там з соціальною дистанцією?" - підписано відео.

На кадрах величезна тиснява, яка починається з моменту спуску в підземний перехід.

У Києві натовп біля входу в метро "Позняки" (відео: t.me/kyiv_n)