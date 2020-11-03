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У Києві на станції метро чоловікові стало погано, і він впав на підлогу: його намагалися відкачати

Автор: Роман Мирончук

У київському метрополітені чоловікові стало погано, і він впав на підлогу

У вівторок, 3 листопада, на станції метро "Майдан Незалежності" чоловікові стало погано, він втратив свідомість і впав на підлогу. Інший чоловік намагався його відкачати, але все було марно, він помер.

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Про цей інцидент повідомив "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"На станції метро "Майдан Незалежності" чоловікові стало погано, і він впав. Чоловік намагався відкачати, але, на жаль, йому не вдалося, і чоловік помер. Можу помилятися, але говорили, що встановили дефібрилятори?" – йдеться у підписі до відео.

В київському метро чоловікові стало погано, і він помер (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі також прокоментували інцидент.

  • Дефібрилятор на місці. Але він допоможе тільки якщо у людини є фібриляція або тріпотіння;
  • Дефібрилятор, судячи з відео, лежить поруч. Але він не завжди ефективний... Більше "вражають" "кінооператори", допомоги від яких ніколи не дочекаєшся, але зато відео зняти це завжди будь ласка... Про поліцію взагалі мовчу;
  • Поліція стоїть осторонь, не допомагає. Вони ж повинні проходити курси з надання допомоги, чи ні? Бідна людина...
  • Дуже слабо робив непрямий масаж серця. Ефективність близько до 0. Але, все одно, намагався хоч щось зробити. Решта пройшли мимо, а зайшовши у вагон, забули про це;
  • Інфаркт, душно стало;
  • Я теж в масці не можу їхати в метро, не вистачає повітря.

Нагадаємо, сьогодні в київському метро утворилося стовпотворіння на пересадочних станціях "Золоті Ворота" і "Льва Толстого".

Раніше Інститут генплану Києва розповів, коли на Троєщині буде метро.

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