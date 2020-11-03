У Києві на станції метро чоловікові стало погано, і він впав на підлогу: його намагалися відкачати

У київському метрополітені чоловікові стало погано, і він впав на підлогу
У вівторок, 3 листопада, на станції метро "Майдан Незалежності" чоловікові стало погано, він втратив свідомість і впав на підлогу. Інший чоловік намагався його відкачати, але все було марно, він помер.
Про цей інцидент повідомив "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
"На станції метро "Майдан Незалежності" чоловікові стало погано, і він впав. Чоловік намагався відкачати, але, на жаль, йому не вдалося, і чоловік помер. Можу помилятися, але говорили, що встановили дефібрилятори?" – йдеться у підписі до відео.
В київському метро чоловікові стало погано, і він помер (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також прокоментували інцидент.
Нагадаємо, сьогодні в київському метро утворилося стовпотворіння на пересадочних станціях "Золоті Ворота" і "Льва Толстого".
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