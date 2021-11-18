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У метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок: з'явилося фото

Автор: Володимир Костирін

У Харкові в метро між колишнім співробітником податкової поліції та групою студентів стався конфлікт, який закінчився стріляниною і пораненням одного з молодих людей. За фактом події розпочато розслідування, і екс-податківцю загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Про це 18 листопада передали в прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Інцидент стався вчора, саме на Міжнародний день студента, близько 23:00.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вагоні поїзда метро між пасажиром і студентами стався словесний конфлікт з приводу неправильного носіння масок. Так, чоловік робив молодим людям зауваження, а ті, своєю чергою, нецензурно лаялися у відповідь, розповіла керівник окружної прокуратури Ігор Білодід.

Потім всі учасники суперечки вийшли з вагона на станції метро "Держпром", і продовжили з'ясовувати стосунки. На платформі конфлікт між ними загострився і студенти почали штовхати чоловіка.

Тоді колишній правоохоронець дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору і в ногу одного зі студентів.

Повідомляється, що свої дії екс-податківець пізніше пояснив необхідною самообороною.

Колишній працівник податкової поліції в харківській підземці влаштував стрілянину (фото: khar.gp.gov.ua)

Щодо стрілка було розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

У прес-службі Харківській поліції уточнили, що в результаті конфлікту за медичною допомогою звернувся 23-річний молодий чоловік з травмою стопи. Від госпіталізації в лікарню потерпілий відмовився.

У затриманого пасажира - 44-річного жителя місцевого жителя - "копи", які прибули на виклик про стрілянину в підземці, виявили травматичний пістолет.

Екс-правоохоронця поліцейські затримали на вулиці біля виходу з метро (фото: t.me/truexanews)

Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася масова бійка в метро через маски.

Нагадаємо також, нещодавно в Харкові машиніст метро відколошматив пасажира з пивом, а сама бійка потрапила на відео.

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Харківметро