В метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой (видео)
В метро Харькова подростки вновь отличились дикой выходкой. На этот раз несовершеннолетние решили выпить водки прямо в вагоне.
Видео появилось в Telegram-канале местного блогера Евгения Зуба.
Подробности инцидента
Трое подростков начали пить водку в метро. Некоторые запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу. Происходящее молодые люди снимали на камеру телефона и потом опубликовали в сети.
"Чьи пи*дюки начали отмечать в метро день вооруженных сил Украины?" - спросил автор видео.
Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика
Судя по видеоролику, дети пьют действительно спиртное и им от этого весело.
Отметим, что подобные выходки в метро стали не редкостью. Так, например, в киевском метрополитене подростки решили курить сигареты и снимать это на видео.
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