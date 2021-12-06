В метро Харькова подростки шокировали дерзкой выходкой (видео)

В метро Харькова подростки вновь отличились дикой выходкой. На этот раз несовершеннолетние решили выпить водки прямо в вагоне.

Подробности инцидента

Трое подростков начали пить водку в метро. Некоторые запивали алкоголь кока-колой и передавали бутылку по кругу. Происходящее молодые люди снимали на камеру телефона и потом опубликовали в сети.

"Чьи пи*дюки начали отмечать в метро день вооруженных сил Украины?" - спросил автор видео.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика

Судя по видеоролику, дети пьют действительно спиртное и им от этого весело.

Отметим, что подобные выходки в метро стали не редкостью. Так, например, в киевском метрополитене подростки решили курить сигареты и снимать это на видео.