Метро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українців

Метро не буде працювати в Києві (Колаж РБК-Україна)

Метро в Києві перестане працювати з середи, 18 березня

Метро не буде працювати в Києві через загрози зараження коронавірусом і введенням карантину в Україні. З таким закликом звернувся президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні у понеділок, 16 березня.

Як зазначив Володимир Зеленський, метрополітен потрібно закрити з 00:00 18 березня і міські перевезення здійснювати за допомогою маршруток, тролейбусів і автобусів з обмеженнями за кількістю людей в салоні.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі та таксі, і до 20 осіб – в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказав президент України у своєму відеозверненні.

Українці дуже неоднозначно сприйняли таку інформацію, хоча багато жителів великих міст раніше говорили про те, що потрібно закрити місця масових скупчень людей, в тому числі й метро.

Ще вчора треба було.

Коли ввели воєнний стан – було набагато більше прав і свобод.

Ура! Даєш бардак і хаос! Доб'ємо економіку панікою!

Краще б він наказав максі видавати безкоштовно в метро! І взагалі в транспорті!

Зараз життя найважливіше, на дворі чума 21 століття. Можна, звичайно, наплювати, але не раджу.

Пропоную, щоб держава компенсувала всі збитки людям при цьому, як у всіх нормальних країнах.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київському метрополітені зробили заяву з приводу карантину в Україні та роботи метро.