Метро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українців

Метро в Києві перестане працювати з середи, 18 березня
Метро не буде працювати в Києві через загрози зараження коронавірусом і введенням карантину в Україні. З таким закликом звернувся президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні у понеділок, 16 березня.
Як зазначив Володимир Зеленський, метрополітен потрібно закрити з 00:00 18 березня і міські перевезення здійснювати за допомогою маршруток, тролейбусів і автобусів з обмеженнями за кількістю людей в салоні.
"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі та таксі, і до 20 осіб – в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказав президент України у своєму відеозверненні.
Українці дуже неоднозначно сприйняли таку інформацію, хоча багато жителів великих міст раніше говорили про те, що потрібно закрити місця масових скупчень людей, в тому числі й метро.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київському метрополітені зробили заяву з приводу карантину в Україні та роботи метро.