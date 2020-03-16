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Метро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українців

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 18:42
Метро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українців
Метро не буде працювати в Києві (Колаж РБК-Україна)

Метро в Києві перестане працювати з середи, 18 березня

Метро не буде працювати в Києві через загрози зараження коронавірусом і введенням карантину в Україні. З таким закликом звернувся президент України Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні у понеділок, 16 березня.

Як зазначив Володимир Зеленський, метрополітен потрібно закрити з 00:00 18 березня і міські перевезення здійснювати за допомогою маршруток, тролейбусів і автобусів з обмеженнями за кількістю людей в салоні.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі та таксі, і до 20 осіб – в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказав президент України у своєму відеозверненні.

Українці дуже неоднозначно сприйняли таку інформацію, хоча багато жителів великих міст раніше говорили про те, що потрібно закрити місця масових скупчень людей, в тому числі й метро.

  • Ще вчора треба було.
  • Коли ввели воєнний стан – було набагато більше прав і свобод.
  • Ура! Даєш бардак і хаос! Доб'ємо економіку панікою!
  • Краще б він наказав максі видавати безкоштовно в метро! І взагалі в транспорті!
  • Зараз життя найважливіше, на дворі чума 21 століття. Можна, звичайно, наплювати, але не раджу.
  • Пропоную, щоб держава компенсувала всі збитки людям при цьому, як у всіх нормальних країнах.
  • Метро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українцівМетро не буде працювати в Києві через карантину: реакція українцівСкріншоти коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Київському метрополітені зробили заяву з приводу карантину в Україні та роботи метро.

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