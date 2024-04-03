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"Метинвест Политехника" выпустила первых студентов

"Метинвест Политехника" выпустила первых студентов (фото: пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника, основанный компанией "Метинвест" Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям. 143 магистра получили дипломы, позволяющие им работать на любых предприятиях мира.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Уже на защите дипломов вы отличились своей экспертностью в разных отраслях, а ваши проекты поразили и академическое, и бизнес-сообщество. Выбирайте, что вам по душе — расти в бизнесе или науке. Попутно приглашаю в аспирантуру: мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы поддержать все ваши начинания", - сказал ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважний.

Студенты обучались по 11 образовательным программам, которые охватывали интеллектуальные системы управления в горно-металлургическом производстве, бизнес-процессы и операционную эффективность, компьютерные науки и цифровой интеллект, аудит и консалтинг безопасности труда, инновационные технологии и системы защиты окружающей среды, проектное управление изменениями в горно-металлургическом бизнесе, компьютерное конструирование мехатронных систем, инновационную деятельность в материаловедении, современные технологии прокатного производства, металлургию стали и новейшие технологии разработки месторождений полезных ископаемых.

"Уверен, что именно выпускники Метинвест Политехники станут драйверами восстановления Украины, становления мощной и технологической промышленности. Этот выпуск – первый шаг на пути к новому инженерному образованию, новой технической элите и новому будущему страны", — отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Во время обучения студенты прошли более 200 лекций, более 500 практик и офлайн-сессии – более 200 часов практикумов на предприятиях "Метинвеста" в Каменском, Запорожье и Кривом Роге.

"Инженерное образование крайне важно для возрождения экономики и промышленности Украины в условиях войны. Такие профильные университеты с фокусом на инженерно-технические направления особенно важны, и должны стать основой для преодоления кадрового дефицита и драйвером развития украинской промышленности и науки", - отметил министр образования. науки Украины Оксен Лесной.

Как известно, университет "Метинвест Политехника" основала группа "Метинвест" в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня.

В университете учатся люди, избравшие для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Сейчас идет второй набор студентов в вуз.

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МетинвестСтуденты