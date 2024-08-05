"Метинвест" Ахметова попал в финалисты Reuters: Sustainability Awards 2024

Проект "Путь героя: экосистема по интеграции ветеранов Метинвеста", номинированный на награду – это комплексная программа с перечнем направлений действий, руководимая компанией при возвращении бывших военных на работу. Всего в "Метинвесте" уже более 1 000 ветеранов приступили к работе, в то же время 8 000 тысяч сотрудников компании защищают Украину от российского вторжения в рядах ВСУ.

Премия Reuters: Sustainability Awards – ведущая мировая награда, которой отмечают лидерство в области устойчивого развития бизнесов. Это больше, чем признание лучших стратегий устойчивого развития, потому что награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке. В последние 14 лет премия служила ориентиром для компаний во всем мире.

В 2024 году определят 16 победителей в четырех главных направлениях устойчивого развития бизнесов: "Климат и природа", "Стратегии и лидерство", "Стимулирование социальных изменений" (в эту категорию входит награда за "Разнообразие, равенство и инклюзию") и "Отчетность и инвестиции". Среди претендентов на награды – всемирно известные бренды, как Amazon, General Electric, Lotus, Lenovo, Verizon, Bayer и другие.

"Для "Метинвеста" внесение в список финалистов всемирно признанной награды - это прежде всего оценка той работы, которую выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители, рядовые сотрудники, ежедневно принимающие в семью возвращающихся с войны ветеранов. Реинтеграция бывших военных - это одновременно и вызов, и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

По ее словам, "Метинвест" готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый шестой наш сотрудник сейчас в рядах ВСУ

Напомним, ранее компания "Метинвест" попала в пятерку лучших работодателей Украины. Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях — социальной адаптации ветеранов, в частности психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в том числе обучении и переквалификации. Так, желание получить высшее образование в университете "Метинвест Политехника" в этом году выразило более 15 ветеранов.