Метеорный поток Леониды: когда украинцы смогут насладиться звездопадом

Каким будет метеорный поток Леониды в этом году

Самым эффектным звездопад будет поздно вечером 17 ноября и наблюдать его можно будет вплоть до рассвета 18 ноября. Месячное сияние в эту ночь будет очень незначительным, поэтому украинцы смогут сполна насладиться метеорным потоком. Эксперты отмечают, что можно будет увидеть от 10 до 15 метеоров в час.

Добавим также, что метеорный поток Леониды, который был 17 ноября 1966 стал одним из самых масштабных за всю историю. Тогда в течение 15-минутного промежутка времени скорость достигала тысяч метеоров в минуту.

Откуда лучше всего наблюдать за звездопадом

Хотя название метеоров Леонидов связывают с созвездием Льва, однако этот поток появляется во всех частях неба. Поэтому следует наблюдать за всем небосводом.

Лучше всего метеоритный поток виден, когда вы находитесь подальше от огней мегаполиса или другого источника искусственного света.

Что известно о метеорном потоке Леониды

Метеорный поток Леониды образуется из вещества, которое теряет комета Темпеля-Татля, когда она проходит вблизи Солнца. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы загораются в атмосфере и становится видимым в виде метеорного дождя.

Леониды считаются мощнейшим регулярным метеорным дождем. Раз в 33 года наблюдаются очень обильные дожди, так называемые метеорные штормы. Тогда можно наблюдать тысячи метеоров в час. Такие штормы были в 1698, 1799, 1833, 1866, 1966 и 2001 годах. В этом году ожидается обычный поток.