Місцеві вибори: коли другий тур і хто туди потрапить

Другий тур місцевих виборів (колаж: РБК-Україна)

Другий тур пройде в населених пунктах з населенням понад 75 тисяч осіб

В Україні 25 жовтня пройшли місцеві вибори по всій країні та вже з'явилися перші результати голосування. Громадяни обирали представників місцевої влади всіх рівнів – від керівників до простих мерів. Однак це був лише перший етап. Коли очікується другий тур місцевих виборів, хто туди потрапить і де вони будуть проходити – читайте нижче.

Хто увійде в другий тур?

Згідно з новим Виборчим кодексом, другий тур відбудеться, якщо ніхто з кандидатів на посаду мера міста не набрав 50 і більше відсотків під час голосування. У другий тур виходять два кандидати, які отримали найвищу підтримку виборців.

Хто точно піде в другий тур стане відомо не пізніше 6 листопада. Наприклад, якщо один з кандидатів на посаду мера набере рівно 50% і більше, він буде приступати до роботи без повторного голосування.

Другий тур буде тільки у великих містах

Другий тур виборів міських голів буде проводитися тільки в містах, де понад 75 тисяч виборців. Про це повідомляє координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування у більшості територіальних громад від 75 тис. виборців на посаду міського голови", – зазначила Айвазовська на пресконференції.

Коли пройде другий тур місцевих виборів 2020

Ольга Айвазовська також розповіла, що ясності з датою проведення другого туру поки немає.

"Не зрозуміло, які саме терміни, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12 день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру повторного голосування немає", – пояснила Айвазовська.

Вона уточнила, що повторне голосування в різних регіонах може проходити в різні дати – 15 листопада, так і 22 листопада. Але це точно буде неділя.

Як передає Depo, представник юридичної служби Олексій Менів впевнений, що другий тур відбудеться до початку грудня. Після нього проведуть підрахунок голосів і вже 17 грудня новообрані чиновники повинні будуть провести перше засідання.

"Оприлюднення офіційних результатів має відбутися з 27 жовтня по 8 листопада. Надалі – подання документів вже обраних кандидатів на реєстрацію, а потім – скликання сесій відповідних місцевих рад. До 17 грудня має відбутися перше засідання новообраних місцевих рад", – зазначив юрист.

Раніше повідомлялося, що явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Більш детально про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.