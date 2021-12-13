"Місцями до півметра і навіть більше": синоптик попередив українців про початок сніжної зими

Поки ж, найближчими днями, за словами синоптика, погодні умови на більшій частині України нагадуватимуть класичний листопад. Температура коливатиметься близько нуля, небо буде вкрито хмарами, ймовірні тумани.

Сніг, дощ, мокрий сніг, подекуди ожеледиця, очікуються переважно на Правобережжі.

"У першій половині тижня на погоду в Лівобережній частині України впливатиме західна периферія потужного азіатського антициклону, тому тут істотних опадів не очікується", - розповів Кібальчич і додав, що на решті територій збережеться волога погода.

16-17 грудня характеризуватиметься деякою перебудовою атмосферної циркуляції над Східною Європою, через що вже в п'ятницю та на вихідних, 17-19 грудня посилиться вітер переважно північно-західного напрямку, знизиться атмосферний тиск та періодично випадатимуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

У цей період погода вже більше буде нагадувати зимовий сезон, проте температура все ще залишиться високою, як для грудня.

І хоча про настання метеорологічної зими говорити поки рано (через високу температуру повітря), снігу стане більше.

"Висота першого снігового покриву буде дуже символічною - від 1 до 10 см, і лише у Карпатах та на Прикарпатті очікується суттєвий приріст снігу протягом тижня на 15-30 см, у високогірних районах до півметра і навіть більше!" - заявив синоптик.

Фото: Прогноз погоди на кінець тижня (meteoprog.ua)