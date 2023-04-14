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Жительница Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Жительница Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных" (фото: скрин с YouTube)
Автор: Илона Свиридова

Когда началась полномасштабная война, Настя была на восьмом месяце беременности. Поэтому в начале марта семья решила, что в роддоме ей будет безопаснее.

Историю о таинстве рождения в городе, уничтожаемом Россией, Анастасия доверила Фонду Рината Ахметова.

Будущая мама поехала в заведение, которое находилось на Проспекте Мира. Того самого, на который 9 марта 2022 Россия сбросила авиабомбу.

"Во время всей беременности мне очень хотелось мамин компот. Я пила его, когда раздался взрыв. Потом помню дым, крики, стоны, людей в крови...", - вспоминает Анастасия.

В этот момент она находилась в подвале. Ее близкие - на улице, и Настя допустила самое страшное. Позже она узнает, что они живы. Ее и других пациенток перевезли в другое медицинское учреждение.

21 марта, когда у женщины начались роды, вокруг было очень громко.

"Я рожала в подвале при свете фонариков. Безгранично благодарна врачам, которые были рядом. Но случись осложнения, то я вряд ли бы получила нужную помощь", - рассказывает Анастасия.

Ее мальчику тоже повезло. Потому что у мамы было молоко.

"Если у тебя нет молока - твой новорожденный ребенок просто умрет", - говорит Анастасия. И добавляет, что не знает, как со временем будет объяснять сыну, почему он родился в подвале - в 21 веке.

История Анастасии вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.

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Мариуполь