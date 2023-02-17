Жительница Краматорска рассказала музею "Голоса мирных" о пережитом из-за обстрелов

"Это был обычный вечер. Сын с работы пришел, прилег одет. Я предложила ему встать и поесть, но он отказался. У меня была какая-то чуйка: принесла одеяло и его накрыла. Муж тоже лег, а я расчесывала кошку. Он меня позвал. , я подошла. Когда стояла у кровати - бабахнуло. И все", - вспоминает Наталья.

Стекла в их квартире разлетелись в момент: позже со спины Натальи врачи доставали стекло, зашивали раны, среди которых были и глубокие. На голове образовалась большая шишка, из уха вырвало серьгу. Женщина говорит, что тогда испытывала страшную боль, а от пережитого шока отходит до сих пор.

"Когда меня выводили из дома, все стреляло, все бахало, все грохотало... Я была не в себе. Кошка наша шесть суток сидела в шкафу, не могли ее найти. Я даже писала в Телеграмме. Нашли: она, бедная, аж поседела. Я никогда не думала, что коты могут седеть", - делится Наталья.

Сын, которого женщина успела накрыть одеялом, не пострадал. Муж получил незначительные поражения. В настоящее время семья живет у родственников. Наталья уверена: нужно жить дальше и ждать победы Украины.

История Натали стала частью архива музея "Голоса мирных". Это масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.