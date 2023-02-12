Жительница Киевской области рассказала музею "Голоса мирных", как эвакуировала 10 детей

"В начале боевых действий у нас в доме было 11 детей. Почти все более подросткового возраста: с 12 до 22 лет. Родился внук от старшего сына, они тоже приехали к нам. Дружеской семьей в составе 15 человек и маленький месячный внук проживали дома", - рассказывает Наталья Николаевна.

В первые дни семья спускалась в подвал, где приходилось сидеть в тесноте и греться друг от друга. Мать вспоминает, что было очень страшно, сыро и холодно. Через несколько дней из-за физического истощения дети уже отказывались там прятаться. Так что было решено вывезти семью.

"Муж и два старших сына остались. Я взяла десять детей - десятой была невестка, и месячного внука. Нам помогли сесть на электричку, чтобы доехать до Киева", - делится женщина.

Она помнит большое скопление людей на вокзале столицы, сбитые графики и панику. Казалось, будто происходит конец света... Когда поезд приходит, надо всем уместиться, но как это сделать большой семье? В отчаянии даже думали вернуться. Но в определенный момент пришли люди в форме и помогли добраться до поезда и сесть.

Во Львове семье нужно разместиться. Наталья Николаевна рассказывает, что на призыв о помощи отзывались такие же детские дома, как у них. Один из таких ДБСТ принял семью Моляр - они прожили на западе страны три месяца, а затем вернулись домой.

"Надеюсь, что скорее закончится война и мы будем жить в мире, согласии. Что наши дети начнут чувствовать жизнь, как они чувствовали ее раньше", - говорит Наталья Николаевна.

История семьи вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.