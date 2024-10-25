Меркурий устроит трудный день. Что обещает астрологический прогноз на 25 октября и как избежать ошибок

В пятницу, 25 октября, день может быть трудным и неудачным. Все дело в том, что Меркурий окажется в разрушительном градусе.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит этот день и как нужно действовать, чтобы не совершить ошибки.

Прогноз астропогоды на 25 октября

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Наступает стрессовый период, предупредила Соловьева.

"Жесткий день, который требует в большой внутренней дисциплине и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций. Возможны проявления насилия, нападения, ограбления и другие правонарушения", - рассказала астролог.

"Вредно вести сидячий образ жизни. Не рекомендуется мясная пища. Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте на искушения и не ведитесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, осторожности, самоанализа, медитации, освобождения от страхов", - добавила она.

Поэтому эксперт советует:

сделайте дома уборку

завершайте текущие дела

отдохните на природе.

Гороскоп на 25 октября (иллюстрация: freepik.com)

День Венеры и малого счастья - что обещает нам эта пятница

25 октября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

большие финансовые платежи

оформление брака

новые знакомства

регистрация бизнеса

ценные приобретения, кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами. Воздержитесь от романтики, вместо этого уделите время любому творчеству", - отметила Соловьева.

Что нужно сделать 25 октября (иллюстрация: freepik.com)

Меркурий принесет проблемы - как не призвать неудачи

"С 14:23, 25 октября, до 06:35, 26 октября по киевскому времени Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, будет в разрушительном градусе Скорпиона", - рассказала астролог.

Она напомнила, что разрушительный градус приносит проверки, он устраивает испытание на прочность, выносливость и выдержку. Кроме того, он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, алчность, риски, потери. Воздействие градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками", - объяснила Соловьева.

"Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Меркурия. Высокоразвитым личностям он дает возможность стать гениальными психологами, способность настроиться на источники высшей мудрости, учиться, передавать трансцендентные знания, восстанавливать здоровье", - добавила она.

В это время нужно найти осознание, следует достойно и смиренно проходить все проверки и испытания. И тогда человека может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку.