Меркурий притянет обман. Астролог составила полный прогноз на 18 сентября и озвучила главные правила этого дня
Эта среда, 18 сентября, будет очень особенной, ведь произойдет сразу несколько астрологических явлений. Утром уже наступили Полнолуние и Лунное затмение.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева составила прогноз на этот день и рассказала, что сегодня нужно делать.
Прогноз астропогоды на 18 сентября
"Уже действует коридор затмений. В 05:35 по киевскому времени произошла точная фаза Полнолуния, а в 05:45 - точная фаза лунного затмения", - рассказала Соловьева.
Продолжается неблагоприятный период для:
- новых дел и важных решений
- хирургических и стоматологических вмешательств
- посещения парикмахерской
- ценных покупок
- всех действий, связанных с риском и авантюрами.
"Эта среда - день примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие", - подчеркнула астролог.
Полезными будут физические нагрузки. Также этот день будет благоприятен для творчества, накопления денег и имущества. Можно заниматься домашними делами.
Но сегодня, отметила астролог, не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы.
Гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на 18 сентября
Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - посоветовала Соловьева.
На этот день лучше не планировать:
- важные переговоры
- заключение новых договоров
- приобретение техники
- важные командировки
- сдача экзаменов
- проведение необходимых платежей
- выяснение отношений с соседями.
"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - советует астролог.
"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - добавила она.
Напомним, ранее уже появился Таро-гороскоп на неделю.
Кроме этого, недавно стало известно, кому повезет на Полнолуние.