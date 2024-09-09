Меркурий осчастливит всего 5 знаков Зодиака. Астролог составила прогноз на 9 сентября и сказала, кому повезет

В этот понедельник у представителей 5 знаков Зодиака появится редкий шанс. Впрочем, день все равно может быть небезопасным и непростым.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз и назвала главных счастливчиков понедельника.
9 сентября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Девы.
Это - одно из лучших положений для самой ловкой планеты Солнечной системы. В шестом знаке Зодиака Меркурий будет до 26 сентября 2024 года.
Положительное влияние Меркурия в этот период (с 9 по 26 сентября 2024 года) ощутит:
Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:
В первую очередь, пояснила астролог, изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, путешествиями, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей.
Благоприятное время для тех, кто имеет отношение к медицине, а также для представителей таких профессий как бухгалтер, аудитор, журналист, редактор, издатель книг.
Гороскоп на 9 сентября (иллюстрация: freepik.com)
В понедельник наступит критический день. Соловьева предупредила, что людям следует не поддаваться на провокации, не обманывать и не ссориться.
"После 13:28 нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Период раскаяния, очищение души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопившееся за предыдущие семь дней", - советует астролог.
"Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Признавайте ошибки, будьте бдительны, отслеживайте сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции", - добавила она.
Сегодня выполняйте любую работу, какой бы тяжелой она не была. Кроме этого, как рассказала Соловьева, можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день.
Что следует делать в этот понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Этот понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость.
"Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать. Некоторые считают понедельник сложным днем", - отметила астролог.
Кроме того, Луна будет в сложном аспекте с Ураном (планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий, стихийных бедствий) и Меркурием (планетой общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения).
"Из-за этого возможны вспышки эмоций, импульсивности, эксцентричности, раздражительности, неуравновешенности, экстремизма, неосторожности, повышенной рискованности, что может привести к несчастным случаям. Возможны обман, мошенничество и воровство", - рассказала астролог.
"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - отметила она.
Кстати, раньше мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет до конца года.
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