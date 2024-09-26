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Меркурий наделит счастьем 5 знаков Зодиака, но трем стоит ждать неудачи: прогноз от астролога

Гороскоп на 26 сентября
Автор: Полина Иваненко

Уже в четверг, 26 сентября, представители пяти знаков Зодиака могут насладиться успехом. Им сказочно повезет.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева рассказала, кому именно повезет.

"26 сентября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Весов", - рассказала астролог.

Меркурий будет находиться в седьмом знаке Зодиака до 13 октября 2024 года.
Это - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы", - добавила она.

Положительное влияние в период с 26 сентября по 13 октября ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Весы
  • Водолей️
  • Близнецы️
  • Лев
  • Стрелец️.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

  • Козерогам
  • Овнам
  • Раком️.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - рассказала астролог.

"В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, взаимоотношениями любого характера. С 11:10, 26 сентября до 00:16, 27 сентября Меркурий будет в разрушительном градусе Весов", - добавила она.

Разрушительный градус, объяснила Соловьева, это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.
Он приносит испытания на крепкость, выносливость, стойкость и выдержку.
Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния.

"В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятие добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает плохую славу и утрату популярности. Могут разрушаться связи человека, могут происходить крушения после подъема", - рассказала астролог.

"Не назначайте на этот период важные дела, связанные со сферой ответственности Меркурия", - добавила она.

К слову, ранее стало известно, какие знаки Зодиака самые хорошие.

Кроме того, недавно стало известно, какие знаки Зодиака простятся с неудачами.

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