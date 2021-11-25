Мерія Дніпра підписала меморандум з "ААЦ "Львівський регуляторний хаб"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря міськради Дніпра Олександра Санжари.

"Дніпро завжди відгукується на пропозиції стосовно поліпшення нашої прозорості, антикорупційної експертизи та процедур покращення ухвалення рішень. Ми вдячні за будь-яку допомогу та сприяння у здійсненні регуляторної та антикорупційної діяльності", - сказав секретар міськради Дніпра Олександр Санжара.

Ініціативу "Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну експертизу місцевих рішень" реалізує Громадська організація «Аналітично-адвокаційний центр "Львівський регуляторний хаб" за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (ЕUACI).

"Працюючи роками в сфері регуляторної політики, зокрема й регуляторної політики органів місцевого самоврядування, скажу, що Дніпровська міська рада має реальний, а не просто формальний підхід до виконання норм закону. Реальний підхід до комунікації з бізнесом та громадськістю видно неозброєним оком. І це слугує певним прикладом для органів місцевого самоврядування країни. Про це я згадую вже не перший рік – під час семінарів чи спілкування з представниками органів місцевого самоврядування", – зауважив голова Громадської організації "Аналітично-адвокаційний центр "Львівський регуляторний хаб" Тарас Хавунка.

Серед решти учасників програми також п’ять українських міст - Львів, Червоноград, Рівне, Маріуполь і Чернівці.

У Дніпрі в рамках меморандуму проведуть експертизу регуляторних актів, що в результаті сприятиме зменшенню адміністративного навантаження на бізнес, а процедури будуть більш простими та прозорими. Для цього запровадять спеціальну методику проведення регуляторної та антикорупційної експертизи проєктів регуляторних актів та чинних регуляторних актів. Її фахівці "Львівського регуляторного хабу" розробили спільно з Державною регуляторною службою України.

"Ми раді, що Дніпро проявив ініціативу взяти участь у проєкті. Ми розробили методику проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень та проєктів рішень органів місцевого самоврядування. Вона є так званою інструкцією, яка допоможе перевірити регуляторні акти на доцільність, законність та прозорість", - сказала керівниця проекту "Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну експертизу місцевих рішень" Катерина Шуварська.

Крім львівських фахівців, до співпраці залучать експертів Національного агентства з питань запобігання корупції, а також представників Громадської ради при міськраді Дніпра і депутатський корпус.