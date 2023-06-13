В сети появились первые кадры после удара по многоэтажке в Кривом Роге: шокирующие видео

Ночью 13 июня российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. На этот момент известно о трех погибших и 25 пострадавших.

Как сообщает главе Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, силы противовоздушной обороны сбили три крылатых ракеты, однако "прилеты" все же были.

В доме, где произошло попадание, горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров. С ним борются спасатели.

Кроме того, получило повреждения и частное предприятие. Там трое пострадавших - их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого состава есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин.

"Еще 4 травмированных - на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушили. Избито и автомобильное предприятие. Занялась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушено хозяйственное сооружение", - написал глава администрации.

На кадрах видео видны разбросанные по всей комнате вещи и выбитое окно. Женщина на фоне говорит, что это и есть "русский мир", пропагандируемый страной-агрессором.

Очевидцы также сообщают, что из многоэтажки спасли кота Шамиля. По словам свидетелей, хозяйка успела схватить любимца и выбежать из квартиры, а ее мужа - привалило дверью.