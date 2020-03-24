У мене з'явилися симптоми: Грета Тунберг повідомила про коронавірус

Грета Тунберг розповіла, як перехворіла коронавірусом разом з батьком
Коронавірус в Україні зафіксований вже майже 100 людей і серед заражених є також і відомі люди. Знаменита активістка Грета Тунберг повідомила, що перехворіла на коронавірус після відвідин Європи. Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що через кілька днів після повернення з Бельгії, у неї з'явилися симптоми коронавірусу.
Грета Тунберг розповіла, що в Бельгії вона поїхала разом з батьком, а коли повернувся у Швецію, вона відчула нездужання. Вона самоізолювалася від рідних, щоб нікого не наразити на небезпеку.
"Останні два тижні я на самоізоляції. Повернувшись з поїздки в Центральну Європу, я ізолювалася в чужій квартирі від мами та сестри, оскільки число захворювань COVID-2019 було аналогічно, як в Італії. Близько 10 днів тому у мене з'явилися деякі симптоми, такі ж як і в мого батька, який разом зі мною приїхав з Брюсселя. Я відчувала втому, тремтіння, біль у горлі та кашель. У батька були такі ж симптоми, але набагато сильніше і з лихоманкою", - написала Грета і пояснила, що у Швеції не можна перевіритися на коронавірус, якщо не потрібна невідкладна допомога.
Всім, хто погано себе почуває, кажуть залишатися вдома і самоізолюватися. Грета Тунберг зазначила, що її так і не перевірили на COVID-2019, але вона впевнена, що вона їм перехворіла, через те, що у неї були всі симптоми цього захворювання.
"Зараз я вже майже одужала, хоча майже не відчувала себе погано. Моя остання застуда була набагато гіршою, ніж цей вірус. Я б, напевно, і не запідозрила, якби не було схожих симптомів разом з батьком. Я просто подумала, що сильно втомилася і трохи кашляю. І це робить вірус набагато небезпечніше. Молоді люди можуть взагалі не помічати симптомів або мати дуже легкі. Вони не знають, що у них є вірус, але можуть передати його людям їх групи ризику", - додала Грета.
Вона попросила всіх прислухатися до порад лікарів та експертів, щоб уповільнити поширення вірусу, оскільки це величезний ризик і поведінка молодих може стати відмінною рисою життя і смерті для багатьох інших.
The last two weeks i've stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father - who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you're in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it's extremely likely that i've had it, given the combined and symptoms circumstances. Now i've basically відновлені, but - AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn't feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don't know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. Who We don't belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep in mind that, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голлівудська зірка українського походження була госпіталізована з коронавірусом.