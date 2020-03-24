У мене з'явилися симптоми: Грета Тунберг повідомила про коронавірус

Грета Тунберг заразилася коронавірусом (Фото: Вікіпедія)

Грета Тунберг розповіла, як перехворіла коронавірусом разом з батьком

Коронавірус в Україні зафіксований вже майже 100 людей і серед заражених є також і відомі люди. Знаменита активістка Грета Тунберг повідомила, що перехворіла на коронавірус після відвідин Європи. Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що через кілька днів після повернення з Бельгії, у неї з'явилися симптоми коронавірусу.

Грета Тунберг розповіла, що в Бельгії вона поїхала разом з батьком, а коли повернувся у Швецію, вона відчула нездужання. Вона самоізолювалася від рідних, щоб нікого не наразити на небезпеку.

"Останні два тижні я на самоізоляції. Повернувшись з поїздки в Центральну Європу, я ізолювалася в чужій квартирі від мами та сестри, оскільки число захворювань COVID-2019 було аналогічно, як в Італії. Близько 10 днів тому у мене з'явилися деякі симптоми, такі ж як і в мого батька, який разом зі мною приїхав з Брюсселя. Я відчувала втому, тремтіння, біль у горлі та кашель. У батька були такі ж симптоми, але набагато сильніше і з лихоманкою", - написала Грета і пояснила, що у Швеції не можна перевіритися на коронавірус, якщо не потрібна невідкладна допомога.

Всім, хто погано себе почуває, кажуть залишатися вдома і самоізолюватися. Грета Тунберг зазначила, що її так і не перевірили на COVID-2019, але вона впевнена, що вона їм перехворіла, через те, що у неї були всі симптоми цього захворювання.

"Зараз я вже майже одужала, хоча майже не відчувала себе погано. Моя остання застуда була набагато гіршою, ніж цей вірус. Я б, напевно, і не запідозрила, якби не було схожих симптомів разом з батьком. Я просто подумала, що сильно втомилася і трохи кашляю. І це робить вірус набагато небезпечніше. Молоді люди можуть взагалі не помічати симптомів або мати дуже легкі. Вони не знають, що у них є вірус, але можуть передати його людям їх групи ризику", - додала Грета.

Вона попросила всіх прислухатися до порад лікарів та експертів, щоб уповільнити поширення вірусу, оскільки це величезний ризик і поведінка молодих може стати відмінною рисою життя і смерті для багатьох інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голлівудська зірка українського походження була госпіталізована з коронавірусом.