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Зірку Голлівуду з України госпіталізували через коронавіруса: подробиці

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 17:49
Зірку Голлівуду з України госпіталізували через коронавіруса: подробиці
Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Коронавірус став причиною госпіталізації голлівудської актриси Іванни Сахно

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 97 осіб, у світі – понад 390 тисяч випадків зараження. При цьому хворіють всі, як звичайні люди, так і політики, і зірки кіно. Нещодавно стало відомо, що COVID-19 заразилася голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно.

Дівчина 21 березня шокувала армію своїх шанувальників повідомленням про позитивний результат тесту на коронавірус. 22-річна актриса розповіла, що перші симптоми небезпечної хвороби у неї проявилися не відразу і не одночасно: біль у спині, біль у легенях, температура, носова кровотеча.

Тепер Іванна опублікувала в сторіс нову фотографію, на якій видно, що вона знаходиться в лікарні. При цьому вона заспокоїла шанувальників і написала, що стан її здоров'я під контролем, тому переживати не варто.

Зірку Голлівуду з України госпіталізували через коронавіруса: подробиці

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Вона також закликала всіх людей дотримуватися правил гігієни та мити руки.

"Нагадую, продовжуйте бути вдома і мити руки. Ця штука неприємна і ви її не хочете, як і ті, хто навколо вас. Я під контролем, про мене подбали", – написала актриса.

Варто зазначити, що Іванна Сахно народилася в Києві в родині режисера Галини Кувівчак-Сахно та оператора Анатолія Сахно. У віці 15 років вона разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес.

Успіх і визнання в Голлівуді їй принесла роль у фільмі "Тихоокеанський рубіж 2" (2018).

Нагадаємо, що інша голлівудська актриса з України Ольга Куриленко розповіла, як поборола коронавірус.

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