У мене мудра дружина: учасник Танців з зірками Женя Кот розповів про "роман" з Мішиною

Учасник третього сезону Танців з зірками 2019 Женя Кот розповів про чутки, які ходять навколо нього і його партнерки по танцях актрисі Ксенії Мішиній Як відомо, пара з'явилася на двох випусках шоу, а їй вже приписали бурхливий роман. Чи так це, чи ні, прокоментував сам Женя в інтерв'ю виданню Viva.

За словами учасника, люди бачать те, що хочуть бачити, і між ним і 31-річною Мішиною немає ніяких романтичних стосунків. Він зазначив, що було б краще, якби люди обговорювали його професійні якості, а не особисте життя.

Фото: Женя Кіт і Ксенія Мішина (1plus1ua)

"Нас оточують плітки, так цікавіше жити. Мені було б набагато приємніше, якби обговорювали мою творчість і мою любов до справи. Навіть не хочу це обговорювати...", - сказав Кіт.

Учасник "Танців" розповів, що дуже цінує мудрість своєї дружини Наталії Татаринцевої, адже вона не вірить цим чуткам. Дружина Жені не реагує на плітки і абсолютно не ревнує.

Фото: Женя Кіт і Наталія Татаринцева (viva.ua)

Як ми раніше писали, учасниця третього сезону Танців з зірками актриса Ксенія Мішина, яка в парі з Євгеном Котом набрала максимальні 30 балів у другому випуску шоу, поділилася відвертими думками.

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