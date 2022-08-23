"Мене це дуже бісить": блогерка з Криму поскаржилась на "русский мір"

Блогерка з окупованого Криму Крістініка розповіла, що більше не хоче "русского міра". Вона заявила, що жила в прекрасній Україні.

Про це вона розповіла у своєму Instagram .

Блогерка зазначила, що "російський Крим їй не потрібен". За її словами, ця "гра не варта свічок".

"Я зробила висновок, н**іга мені потрібен цей російський Крим. Жили собі прекрасно, все було добре і зараз ми змушені лякатися салютів, починати панікувати. Просто мене це дуже бісить", - сказала вона.

Також дівчина додала, що не ходила на референдум і її все влаштовувало. Але водночас вона наголосила, що, можливо, у них "не було б таких гарних доріг та Кримського мосту".

"Жили б ми спокійно, як раніше. Я не ходила на референдум голосувати і не розуміла людей, які пішли на нього", - додала кримська блогерка.

Після висловлювань блогерки, у соцмережі вона отримала хвилю негативу. Дівчина заявила, що тепер перш ніж щось казати, 100 разів про це подумає.

Блогерка з Криму поскаржилась на "русский мір" (скрін)