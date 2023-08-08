"Мне вообще не ок". Владимир Остапчук нарвался на критику из-за депиляции ног у женщин: чем закончился скандал

Что произошло на шоу

Формат программы состоит в том, что приглашенные гости и ведущий отвечают на вопросы подписчиков и зрителей из зала. Обычно темы касаются отношений мужчин с женщинами, личной жизни и взглядов на те или иные ситуации.

В нашумевшем выпуске шоу прозвучал такой вопрос: "Она 10/10, но не любит делать депиляцию. Это ок?"

Остапчук и приглашенные гости Алексей Завгородний (Позитив) и актер Богдан Шелудяк (известный по роли в сериале "Киев днем и ночью") единогласно ответили, что они бы не поддержали такую позицию женщины.

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть побрита везде", - заявил шоумен.

"Без депиляции она не может быть 10/10", - добавил Шелудяк.

Как отреагировали соцсети

Пользователи возмутились таким высказыванием медийных и популярных людей в Украине. В комментариях они объясняют, что волосы на теле - это личное дело каждого человека, и только ему решать, что с ними делать.

"Чоловік, в якого не вистачає розуму не може бути 10/10".

"Тому у вас вже третя жінка? Колишні погано голились?"

"10/10 чи ні вирішує тільки жінка, а ніяк не три закомплексовані довбні на якійсь передачі. Іди розкажи своїй мамі, що вона не 10/10, а ми всі дружно на це подивимось".

"Це не "особисті вподобання", коли ви кажете: "Вона не може бути 10/10", це просто поливання брудом всіх жінок. І свою особисту думку ви можете говорити в себе дома, а не на всю країну казати, що в жінках ок, а що не ок".

"Дівчата, які твою д*пу прикривають на фронті з не дай Боже неголеними ногами, теж не можуть бути 10/10? Вони 100/10, а ви 0/10".

Но есть также те, кто поддержал Владимира в том, что это лишь его мнение, которое не касается широкой общественности.

Скриншоты: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Чем закончился скандал

Остапчук опубликовал пост с объяснением того, что он имел в виду на шоу.

"Мужчина имеет право говорить, что ему нравятся бритые девушки. Это личное предпочтение, а не сексизм до тех пор, пока мужчина не говорит, что женщина - это не женщина, если она не побрита", - написал он.

Артист также добавил, что волосы на теле женщины - это нормально, а на теле именно его женщины - нет. Вместе с тем он отмечает, что женщина не должна быть всегда идеальной, потому что она не робот.

Владимир Остапчук объяснил свои слова на шоу "Мекнув - питайте" (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Возлюбленная Остапчука Катя также присоединилась к обсуждениям. Она опубликовала фото своей ноги и иронически написала: "У меня неидеально выбритые ноги, но Вова за это не выгоняет меня из дома. Зачем раздувать из мухи слона - не понимаю".

Скриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Позитив в свою очередь также опубликовал видеообъяснения.

"Мои слова на шоу относительно депиляции у девушек были выражением моего личного мнения, а не попыткой навязать его другим или дискриминацией. Меня спросили - я ответил как мужчина, которого не привлекают волосы на теле женщины. Считаю, что кенселить человека за личное мнение или вкус неправильно, потому что тогда непонятно, за какую свободу самовыражения мы боремся", - сказал певец.

А вот актер Богдан Шелудяк никак не отреагировал на хейт украинцев.