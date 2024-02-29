"Меня ставили с россиянкой, унижали Украину". Милена Мельничук - об угрозах и насилии на Мисс Европа

Житомирянка Милена Мельничук, представительница Украины на конкурсе "Мисс Европа-2024", поделилась своим опытом и впечатлениями от участия в соревновании. По ее словам, на конкурсе ее унижали и травили.

Детали скандала на конкурсе "Мисс Европа 2024"

Милена пожаловалась на травлю и угрозы со стороны конкурсанток из других стран. По словам девушки, еще до поездки на конкурс на нее обрушилась волна критики, ей удаляли страницу в соцсетях и звонили на личный номер, угрожали убить ее и ее семью, назвали "нацисткой" и "фашисткой".

Мельничук добавила, что по приезду в Ливан организаторы всячески пытались "столкнуть" ее с россиянкой и заставляли их фотографироваться вместе. Когда девушка заявила, что хочет дисквалифицироваться, ей вроде бы начали угрожать и врываться в ее номер.

Также она рассказала, что ей "угрожали ракетами и говорили, что прифотошопили мое лицо к п*рно и повсюду уже выставили".

"Меня заставляли, чтобы я фоткалась с россиянкой и когда я агрессивно отказывала, угрожали мне и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться, хотя я постоянно от нее пыталась скрыться. Не имею к ней претензий, как человек она казалась нормальной", - рассказала Милена.

"Дизайнер специально дал нам одинаковые платья, чтобы мы были одинаковые и как подруги! Хореограф конкурса поставил меня рядом с росянкой на сцене, когда я попросила переставить меня он сказал на русском языке: "Мне по**й на войну в Украине". Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене "хохлушка". Когда я выставила состор, что хочу дисквалифицироваться с конкурса, организаторы начали мне угрожать, и даже врывались в номер с угрозами!" - продолжила она.

Милена Мельничук представляла Украину на конкурсе (фото: instagram.com/milena.melnichuk)

Скандал с участником от Беларуси

Мельничук также опубликовала видео с представительницей Беларуси, которая в автобусе оскорбляла ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

"У тебя война? А ты ли сиськами трясешь на конкурсе красоты? Вот ты, Украина, которая говорит "Беларусь - говно" и "Россия - говно". Украина, что ты голыми сиськами вышла трясти? Какого хрена ты приехала на конкурс красоты?" – говорит в ролике нетрезвая девушка из Беларуси.

По словам Милены, Ирина Максимович из Беларуси за 5000 евро купила третье место на конкурсе.

А победу одержала россиянка, якобы заплатившая 20 тысяч евро за первое место и хваставшаяся поддержкой президента РФ Владимира Путина.

Украинка подчеркнула, что информацию об этих суммах она узнала из частных разговоров с членами жюри, менеджерами и другими конкурсантками.

Отметим, что конкурс "Мисс Европа-2024" проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. Победительницей стала россиянка, жительница Казани Роза Гадиева. Второе место заняла девушка из Турции, третье - белорусска Ирина Максимович из Витебска.