"Меня набухали". Украинский артист временно прекращает карьеру после алко-скандала в Одессе (видео)

Скандал в одесском ресторане

В одесском ресторане 18 октября проходило выступление Крупина, но на сцену он вышел, уже будучи изрядно выпившим.

"Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, и меня так набухали очень просто… У меня просто один вопрос. Вы что тут все ох***и, что ли? Вы готовы к тусе?" - сказал на видео Крупин.

Видео с концерта можно посмотреть по ссылке.

Извинения артиста

Уже на следующий день Миша записал видео с извинениями и опубликовал ролик в соцсети.

"Я хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан, и перед рестораном, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, как нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень сильно стыдно", - сказал он.

После этого он и решил взять паузу в карьере.

"Скорее всего, я на некоторое время свою музыкальную карьеру буду прекращать. Еще раз простите меня, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", - пообещал музыкант.

Для справки

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. Он певец, солист группы "Коррупция". Ранее он встречался с популярной певицей Дашей Астафьевой.