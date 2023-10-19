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"Меня набухали". Украинский артист временно прекращает карьеру после алко-скандала в Одессе (видео)

Фото: Миша Крупин (instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Миша Крупин решил приостановить музыкальную карьеру. Все из-за своего появления в нетрезвом виде на концерте в Одессе в ресторане Reef.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию артиста в Instagram.

Скандал в одесском ресторане

В одесском ресторане 18 октября проходило выступление Крупина, но на сцену он вышел, уже будучи изрядно выпившим.

"Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, и меня так набухали очень просто… У меня просто один вопрос. Вы что тут все ох***и, что ли? Вы готовы к тусе?"  -  сказал на видео Крупин.

Видео с концерта можно посмотреть по ссылке.

Извинения артиста

Уже на следующий день Миша записал видео с извинениями и опубликовал ролик в соцсети.

"Я хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан, и перед рестораном, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, как нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень сильно стыдно", - сказал он.

После этого он и решил взять паузу в карьере.

"Скорее всего, я на некоторое время свою музыкальную карьеру буду прекращать. Еще раз простите меня, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", - пообещал музыкант.

Для справки

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. Он певец, солист группы "Коррупция". Ранее он встречался с популярной певицей Дашей Астафьевой.

Ранее мы писали, что стендап-комик Щегель, который сбежал из Украины во время войны, снова в центре скандала.

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