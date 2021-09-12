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MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем: "були разом шість років"

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Неділя 12 вересня 2021 21:52
MELOVIN вперше відверто розповів про стосунки з хлопцем: "були разом шість років" Фото: MELOVIN розповів Каті Осадчій про стосунки з хлопцем (instagram.com/melovin_official)
Автор: Роман Мирончук

MELOVIN вперше розповів про свої стосунки з хлопцем. Так 24-річний український співак зізнався, що 6 років у нього були серйозні стосунки з молодою людиною.

Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Протягом усіх цих років MELOVIN боявся, що хто-небудь дізнається про це або зіллє його особисте листування в мережу.

Зі своїм хлопцем артист розлучився через кризу у відносинах. За його словами, все стало занадто холодним і спокійним, а йому потрібні емоції.

"Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Коротше, дуже неоднозначна людина", - зізнався MELOVIN.

В даний момент його серце вільне. При цьому він розповів, що після камінг-ауту на музичному фестивалі Atlas Weekend, йому почали писати в соцмережах багато хлопців і дівчат з пропозицією відносин. Співак заявив, що поки що він не готовий до стосунків.

Про свою бісексуальність він розповів мамі наприкінці минулого року, коли вони відпочивали в Карпатах. А ось батько дізнався вже після камінг-ауту. Мама співака хоча і плакала, але сказала, що їй головне, щоб він був щасливий. З батьком на цю тему вони ще не розмовляли.

MELOVIN розповів про стосунки з хлопцем (відео: YouTube)

Нагадаємо, MELOVIN розповів про погрози після камінг-ауту.

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